Vente flash : ne manquez pas ces 2 aspirateurs balai Dyson en promotion sur MediaMarkt

Dyson V15 Detect : un aspirateur balai pour tous types de sols !

Multifonction, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect 25,2V a été conçu pour vous offrir un nettoyage en profondeur sur tous types de sols. En effet, sa brosse Digital Motorbar mesure et compte les particules de poussière microscopiques pour un nettoyage efficace en toute circonstance. Équipé d’un moteur numérique Hyperdymium qui permet plus de 125 000 tours par minute, profitez d’une puissance d’aspiration maximale de 660W. Ultra-hygiénique, le V15 Detect embarque un capteur piézo qui adapte automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du degré de saleté. Passez l’aspirateur en toute simplicité grâce à sa technologie anti-enchevêtrement qui élimine automatiquement les poils de la brosse. De plus, l’aspirateur comprend un système de filtration totalement hermétique pour capturer 99,99% des particules microscopiques et des allergènes aussi petits que 0,3 micron, et rejette un air propre. Côté autonomie, le V15 offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie après 4,5 heures de charge. En ce moment, le Dyson V15 Detect passe de 699€ à 588€ chez MediaMarkt, soit une remise immédiate de 111€, foncez !

