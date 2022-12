20% de remise immédiate sur la Valise Samsonite Flux en ce moment chez Amazon !

Quelles sont les caractéristiques de la valise Samsonite Flux Spinner L ?

Connu pour ses valises de qualité, Samsonite place toute son expertise dans la collection Flux en équipant ses valises en polypropylène d’une double fermeture éclaire ultra flexible et résistance. Ultra-modernes, ces valises rigides vous offrent toute l’extensibilité dont vous avez besoin pour empaqueter toutes vos affaires en toute simplicité. La Samsonite Flux Spinner L est idéale pour un séjour de 2 semaines grâce à ses dimensions extensibles de 52 x 31/35 x 75 cm pouvant compter de 99 à 111 L. Elle est dotée de doubles roulettes ultra-maniables et d’une poignée double tube pour que vous puissiez voyager dans le plus grand confort. Profitez également d’une grande capacité intérieur dont un séparateur zippé, une grande poche et des sangles élastiques pour organiser facilement vos affaires. Grâce à sa serrure TSA, voyagez en toute sécurité. Indiquez vos coordonnées sur l’étiquette d’adresse intégrée afin de retrouver votre valise en un clin d'œil.

Où trouver la valise Samsonite Flux à prix réduit en Belgique ?

Vous partez bientôt en voyage et avez besoin d’une grande valise ? Optez pour la qualité des valises Samsonite Flux. Ultra-maniable, sécurisée, grande capacité, solide… tout y est pour voyager en toute tranquillité. En ce moment, la Samsonite Flux Spinner L vous est proposée à 223€ au lieu de 279€, soit une remise immédiate de -20% chez Amazon. La valise est disponible en bleu, noir ou rouge. Profitez des facilités de paiement sans frais Amazon à hauteur de 55,75€ par mois, pendant 4 mois. Amazon vous garantit une livraison rapide pour recevoir votre valise Samsonite avant Noël !