Cadeau de Noël : faites-vous plaisir avec un iPhone 12 Pro Max 128 Go à prix mini chez Krëfel !

Pourquoi craquer pour l’iPhone 12 Pro Max ?

L’iPhone 12 Pro Max est équipé d’un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces qui s’étend d’un bord à l’autre de l’appareil pour vous offrir toute la qualité visuelle que vous méritez. Ne craignez plus de fissurer votre écran grâce au verre Ceramic Shield qui lui confère une résistance aux chutes multipliée par quatre. L’iPhone 12 Pro Max embarque le processeur Apple A14 Bionic doté de 6 cœurs de processeur. Il s’agit de la première puce 5 nanomètres du marché et vous offre plus de vitesse, de puissance et plus d’économie d’énergie. Profitez ainsi de toutes les performances et fonctionnalités nécessaires pour exécuter tous vos jeux et applications, même les plus lourds. De plus, ce smartphone Apple est équipé d’un système photo digne d’un professionnel avec son triple appareil photo, son capteur grand-angle, son capteur ultra grand-angle et son téléobjectif. Vous pourrez ainsi prendre des photos et vidéos de haute qualité. Côté autonomie, l’iPhone 12 Pro Max vous offre jusqu’à 20 heures de tranquillité en lecture vidéo. Au niveau du stockage, vous pouvez stocker jusqu’à 128 Go de contenus.

