Pour Noël, Amazon affiche le Pack PS5 + Fifa 2023 en promotion ! (Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde)

PlayStation 5 : la console la plus puissante du marché !

Depuis sa sortie, il y a plus de 2 ans, la PlayStation 5 attire les gamers du monde entier. Cela s’explique notamment par toutes les performances graphiques qu’elle offre. Avec la PS5, Sony a conçu la console la plus puissante sur le marché du jeu vidéo pour vous faire vivre une nouvelle façon de jouer. Plongez au cœur de vos parties préférées en profitant d’un jeu totalement immersif. Retour haptique, gâchettes adaptatives, technologie de son 3D… Sony a vu les choses en grand. D’un point de vue performance, la PlayStation embarque une puissance brute de 10,28 TFLOPs, une architecture graphique AMD RDNA 2, une finesse de gravure de 7 nm, un SSD ultra-rapide de 825 Go et de 16 Go de RAM. L’objectif ? Vous permettre de jouer à vos jeux vidéo préférés sans temps de latence. Vibrez au rythme des actions de jeu avec la nouvelle manette DualSense qui vous fera ressentir les moindres mouvements de vos personnes de jeu. Appréciez les plus beaux graphismes, même les plus gourmands, grâce à la prise en charge du HDR 10, la définition 8K et framerate de 120 Hz pour toujours plus de réalisme.

Où commander la PlayStation 5 avant Noël ?

Ce n’est un mystère pour personne : la PlayStation 5 se vend comme des petits pains. Enfin… quand elle est disponible. Vous n’avez pas réussi à mettre la main sur votre console Sony avant Noël ? Pas de panique, Amazon vous propose un pack complet pour profiter des performances de la PS5 et revivre les meilleurs moments de la Coupe du Monde 2022. En ce moment, Amazon vous propose le Pack PS5 Edition Digital + une manette Dual Sense + jeu FIFA 2023 pour 869,99€ au lieu de 908,99€ (-4% de remise). Avec Amazon, vous pouvez payer votre console en plusieurs fois sans frais (jusqu’à 4 fois). Ne passez pas à côté de cette vente PS5 et commandez vite votre pack PS5 sur Amazon, avant une nouvelle rupture de stock.