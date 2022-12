Ce lot de 2 enceintes Denon Home voit son prix chuter de façon inattendue la veille de Noël sur Coolblue !

Quelles sont les caractéristiques des enceintes Denon Home 150 ?

Vendu par lot de 2, les enceintes Denon Home 150 vous permettent de profiter d’un son tridimensionnel qui arrive de la droite comme de la gauche. Grâce à ces enceintes Wi-Fi vous pourrez streamer votre musique dans toute la maison simplement en les ajoutant à votre système multiroom HEOS. De plus, vous pouvez gérer ces enceintes Denon avec la commande tactile située sur le haut ou directement via votre smartphone ou votre tablette. Les Denon Home 150 sont également équipées de trois touches de raccourci qui vous permettent d’écouter votre playlist préférée en un rien de temps. A noter que l’assistant vocal intégré sera disponible un peu plus tard, après la prochaine mise à jour. Placez vos enceintes dans n’importe quelle pièce de la maison, elles sauront s’adapter avec leur design fin et élégant.

Où commander les enceintes Denon Home 150 à prix réduit ?

Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez grâce à ces enceintes Denon Home 150. Ultra-performantes, elles vous permettent de streamer votre musique en toute simplicité, peuvent être connectées au réseau Wi-Fi et être gérées depuis votre smartphone. En ce moment, la paire d’enceinte Denon Home 150 vous est proposée au prix exceptionnel de 399€ au lieu de 458€, soit une remise immédiate de -13% chez Coolblue. Parce que les enceintes peuvent parfois être en rupture de stock, n’hésitez pas à vous inscrire à l’alerte mail Coolblue pour recevoir un mail une fois les enceintes de nouveau disponibles.