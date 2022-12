Idée cadeau de dernière minute : la liseuse Kobo à prix cassé sur Amazon !

Quelles sont les caractéristiques de la liseuse Kobo Clara 2E ?

Cette année, offrez aux adeptes de la lecture une liseuse Kobo Clara 2E pouvant contenir jusqu’à 12 000 eBooks ou 75 livres audio Kobo grâce à sa capacité de stockage de 16 Go. Idéale pour apprendre à apprécier des histoires racontées, la liseuse Kobo vous permet d’écouter vos livres audio grâce à sa technologie sans fil Bluetooth. Très pratique, la liseuse Kobo est équipée d’un écran tactile sans reflet E Ink Carta 1200 HD avec la fonction ComfortLight Pro pour régler la luminosité et la température de la couleur selon vos envies. Étanche, la liseuse résiste à l’eau et ne craint pas les éclaboussures inopinées. De plus, cette liseuse vous fera découvrir une nouvelle manière de lire et d'écouter plus éco-responsable avec son emballage recyclé. De plus, elle est sans aimants et a été imprimé avec encre de soja et fabriqué avec du papier recyclé certifié FSC. L’extérieur est fabriqué avec plus de 85% de plastique recyclé, dont 10% de plastique destiné à être jeté dans l’océan.

