Jusqu'à -40% sur les Dr. Martens en ce moment chez Sarenza !

Dr. Martens : bottes, bottines et derbies aussi confortables que tendances !

Très populaires, les Dr. Martens sont avant tout connues pour le confort et le style qu’elles apportent. Et pour cause, elles ont été créées par le docteur Märtens qui ne trouvait aucune chaussure confortable à porter après s’être blessé le pied dans un accident de ski. Les Doc Martens sont également appréciées pour leur qualité et leur durabilité dans le temps. Que ce soit les bottes, les bottines ou les derbies, les Dr. Martens s’adaptent aussi bien avec un jean slim, une petite robe, une jupe ou même un short. Tout dépend du look que vous souhaitez adopter. Pour cet hiver, nous vous conseillons de porter vos bottines Dr. Martens avec un short en cuir, des collants noir, un sweat oversize et un manteau ample pour un style décontracté, chaud et tendance.

Bon Plan Sarenza : de nombreuses paires de Dr. Martens en promo jusqu’à -40% !

Parfaites pour passer un hiver confortable et au chaud, de nombreuses paires de Dr. Martens sont en ce moment en promotion chez Sarenza. Profitez de remises allant jusqu’à -40% sur des dizaines de bottes, bottines ou derbies de la marque. Jouez la carte de l’originalité avec les bottines Jadon Black Distorted Dr. Martens qui passent de 239,99€ à seulement 144€, soit une remise immédiate de -40%. Pour vos looks casual chic ou pour apporter une touche de modernité à vos tenues, optez pour les Adrian W bordeaux Dr. Martens pour seulement 102€ au lieu de 169,99€ (-40%). Prenez de la hauteur et appréciez la plateforme des bottines Jadon Max Black Buttero W Dr. Martens pour seulement 130€ au lieu de 259,99€, soit une économie de 129,99€ (-50%) !