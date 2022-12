Le prix des Apple AirPods Pro en chute libre sur le e-shop Fnac !

Pourquoi craquer pour les écouteurs sans fil AirPods Pro Apple ?

Grâce à ces écouteurs sans fil AirPods Pro, Apple vous fait vivre une toute nouvelle expérience d’écoute. Plongez au cœur de votre musique, film, série ou podcast grâce à sa technologie de réduction du bruit. Profitez ainsi d’un son profondément immersif grâce à ses micros qui captent les bruits environnants et génèrent un anti-bruit équivalent pour les contrer. La fonction réduction active du bruit s’ajuste plus de 200 fois par seconde pour vous permettre de profiter d’un son net en toute circonstance. De plus, les écouteurs sans fil Apple ont été conçus d’embouts en silicone au conduit fuselé pour épouser la morphologie de vos oreilles. En plus de vous offrir tout le confort que vous méritez, ces écouteurs tiennent parfaitement sans fil ce qui vous donne une entière liberté de mouvement et assurent une isolation sonore parfaite. Côté performance, les AirPods Pro embarque une puce H1, véritable prodige qui commande tout, du son jusqu’à Siri. Enfin, d’un point de vue autonomie, ces écouteurs True Wireless Apple assurent jusqu’à 24 heures d’autonomie, avec plusieurs charges supplémentaires dans le boîtier MagSafe et jusqu’à 4,5 heures d’écoute sur une seule charge, parfait pour vous accompagner toute la journée.

