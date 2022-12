Le prix de l’aspirateur Robot connecté iRobot Roomba dégringole sur Amazon grâce à une remise exceptionnelle de 26%, foncez !

Quelles sont les caractéristiques de l’aspirateur iRobot Roomba i3152 ?

Fini la corvée du ménage dans toute la maison grâce à cet aspirateur connecté iRobot Roomba i3152. Ce petit bijou de technologie vous offre une aspiration optimisée de votre intérieur sans que vous n’ayez à bouger le petit doigt. En effet, sa navigation intelligente en ligne droite parallèles nettoie de manière logique. Grâce à sa technologie Dirt Detect, le robot passe plusieurs fois sur les endroits les plus sales comme les zones à fort passage pour un nettoyage ciblé. Ses 2 brosses anti-emmêlement multi-surfaces s’adaptent à tous types de sols, du carrelage aux tapis. Grâce à ses capteurs réactifs, le robot connecté contourne les obstacles et évite de rester coincé sous les meubles. Vous avez des animaux de compagnie à la maison ? Le Roomba i3152 viendra à bout des poils sans s’emmêler grâce à une aspiration 10 fois plus puissante que le modèle précédent. Profitez ainsi d’un nettoyage hygiénique grâce à son filtre haute efficacité qui piège 99% des allergènes. Très intelligent, le robot aspirateur vous propose des suggestions personnalisées en fonction de votre emploi du temps. Une fois la batterie faible, le robot retourne à sa station de recharge et reprend là où il s’était arrêté une fois totalement chargé, pour vous assurer un nettoyage complet en toute circonstance. Commandez votre robot aspirateur depuis votre canapé grâce à la compatibilité vocale.

