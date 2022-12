Deals de Noël : ne manquez pas ce casque Bose QuietComfort déjà à prix canon à quelques jours des soldes d’hiver chez Coolblue !

Quelles sont les caractéristiques du casque Bose Quietcomfort 45 ?

Le casque Bose QuietComfort 45 blanc a été conçu pour que vous puissiez profiter de votre musique sans être dérangé par les bruits environnants. Grâce à sa technologie de réduction de bruit active, les sons extérieurs sont étouffés pour que vous puissiez plonger dans votre bulle, même dans les endroits les plus bruyants. Cela est permis grâce aux microphones spéciaux qui mesurent en continu le bruit qui vous entoure et créent des contre-sons pour les éliminer. Autre spécialité du casque : les graves ont une légère présence ce qui vous permet de profiter d’un son plein de basses. Profitez également des sons des instruments et des voix équilibrés pour apprécier les sons à leur juste valeur. Côté autonomie, le casque Bose vous suivra jusqu’à 24 heures avec une charge complète, soit 4 heures de plus que le modèle précédent (le QuietComfort 35 II). Pour charger votre casque, rien de plus simple : rechargez-le via le câble de charge USB-C inclus. Après seulement 15 minutes de charge, bénéficiez de 2,5 heures d’autonomie. Connectez votre casque Bose sur l’application Bose Music et réglez différents paramètres du casque comme l’intensité de la réduction de bruit par exemple.

→ A lire aussi : Comment choisir son casque audio ?