Bon Plan Apple : offrez-vous le dernier iPhone 14 Pro à moins de 500€ grâce à cette astuce !

Quelles sont les caractéristiques de l’Apple iPhone 14 Pro ?

Disponible en noir, doré, mauve et argenté, l’iPhone 14 Pro ne cesse de faire parler de lui depuis la rentrée. Cela s’explique déjà côté design avec un iPhone 14 Pro équipé d’un verre Ceramic Shield, le plus résistant sur le marché. N’ayez pas peur d’utiliser votre iPhone près de l’eau puisqu’il a été conçu en acier inoxydable de qualité chirurgicale et donc ultra-résistant à l’eau. Appréciez son grand écran de 6,7 pouces pour profiter d’une qualité d’image sans précédent. Nouveauté : l’iPhone 14 Pro intègre la fonction Dynamic Island, une innovation Apple qui vous permet de consulter vos notifications sans quitter ce que vous êtes en train de faire. Profitez également d’un écran verrouillé toujours visible pour consulter votre smartphone à tout moment, sans le toucher. Pas de panique pour votre batterie, l’iPhone 14 Pro reste ultra intelligent et préserve votre batterie toute une journée, et plus encore. Autre nouveauté, et pas des moindres, l’iPhone 14 Pro détecte les accidents et appelle les secours pour vous aider. Côté photo, profitez d’un appareil photo principal 48 mégapixels avec capteur quat-pixel avancé qui vous permet de prendre des photos dignes d’un professionnel. Profitez également d’une résolution 4 fois supérieure en ProRAW pour un niveau de détail époustouflant et des possibilités de recadrage infinies. Le mode Cinématique vous permet de filmer vos vidéos en 4K HDR à 24 images par seconde, une norme dans le monde du cinéma. Ultra-puissant, l’iPhone 14 Pro est équipé de la puce A16 Bionic pour une sécurité de vos données personnelles renforcée.

Où commander son iPhone 14 Pro à moins de 500€ en Belgique ?

Depuis qu’il est sorti, l’iPhone 14 Pro vous fait de l'œil mais vous n'osez pas sauter le pas à cause de son prix élevé ? Ce bon plan tombe à pic. En ce moment, Proximus Belgique vous permet de commander votre iPhone 14 Pro 128 Go à partir de 479€ pour toute souscription à un abonnement. Comment ? Voici les étapes à suivre :