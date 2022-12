PS5 : la célèbre console de Sony est-elle encore disponible après Noël ?

Où en sont les stocks de PS5 au lendemain de Noël ?

Encore une fois, la célèbre console de Sony a été victime de son succès. Tout le monde n’a pas pu la recevoir pour Noël. La majorité des revendeurs belges se sont pourtant réapprovisionnés en prévision des fêtes de fin d’année. La demande est néanmoins plus forte que l’offre. Ne perdez pas espoir ! Pour réussir à l’obtenir, vérifiez très régulièrement les stocks de différents revendeurs et inscrivez-vous aux alertes stock. Dès qu’elle est disponible, commandez-la très rapidement. En quelques heures, les stocks peuvent s’écouler tant le succès de la PS5 est grand ! Bonne nouvelle, face à cette situation persistante et désagréable pour les fans de jeux vidéo, Sony a annoncé la mise en production de 30,5 millions de consoles. Elles seront disponibles entre avril 2023 et mars 2024. Plus que quelques mois à attendre !

Pourquoi la PS5 est-elle souvent en rupture de stocks ?

Dès sa sortie en 2020, la PS5 a connu un succès fulgurant qui ne s’essouffle pas avec le temps. On comprend pourquoi. C’est la console la plus immersive du marché, qui offre aux joueurs une expérience de jeu haut de gamme avec ses images en qualité 4K, un son 3D. Ses manettes Dual Sense vous font entrer dans une autre dimension du jeu. Vous êtes littéralement plongés dedans ! Les ruptures de stocks s’expliquent donc par la qualité de la PS5, mais aussi par les conséquences de la crise de la COVID. Les chaines de production ont ralenti. Aujourd’hui encore, de nombreux composants indispensables à sa fabrication sont difficiles à trouver. En attendant avril 2023, n’hésitez pas à consulter régulièrement les stocks des revendeurs belges :