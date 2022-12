MediaMarkt n’a pas attendu les soldes d’hiver pour vous proposer les AirPods 2 à prix cassé !

Quelles sont les caractéristiques des écouteurs sans fil AirPods 2 ?

Les nouveaux Apple AirPods 2 réinventent les écouteurs sans fil grâce à leurs performances hors du commun. Sortez vos AirPods 2 de leur boîtier et utilisez-les immédiatement grâce à leur connectivité ultra-rapide avec un appareil Apple (iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac). Pour cela, il vous suffira de les configurer la première fois et d’en profiter à volonté à chaque fois que vous voulez vous servir de vos écouteurs sans fil. Côté technologie, les AirPods 2 embarque la puce H1 d’Apple, ce qui leur permet d’exploiter des capteurs optiques et des accéléromètres de mouvement pour détecter quand vous les portez. Très intelligents, ces écouteurs se mettent automatiquement en pause lorsque vous les retirez de vos oreilles. Très pratiques, les AirPods 2 fonctionnent par commande vocale. Il vous suffit de dire “Dis Siri” et de formuler votre demande pour régler le volume, changer de musique, passer un appel ou même obtenir un itinéraire sans avoir à sortir votre iPhone de la poche. Côté autonomie, ces AirPods 2 vous offrent 5 heures d’écoute et 3 heures de conversation sur une même charge. Ce n’est pas tout, son boîtier de chargement vous permet de multiples recharges jusqu’à profiter de 24 heures d’autonomie. Rechargez votre boîtier pendant 15 minutes et bénéficiez de 3 heures d’écouteurs et 2 heures de conversation, rapide non ?

Où commander les AirPods 2 à prix réduit en Belgique ?

Vous l’aurez compris, les AirPods 2 d’Apple ont été conçus pour vous faciliter la vie. Performants, autonomes et design, ces écouteurs sans fil vous permettent de profiter de tous vos contenus sonores avec une totale liberté de mouvement. En ce moment, ces écouteurs sans fil Apple AirPods 2 + leur boîtier de chargement vous sont proposés à 129€ au lieu de 159€ chez MediaMarkt, soit une remise immédiate de -30 €. Alors pourquoi attendre les soldes d’hiver 2023 pour se faire plaisir à prix préférentiel ? Commandez-les dès à présent et recevez-les sous 1 ou 2 jours. Vous avez également la possibilité de les retirer en magasin !