Dyson : le prix du Hair Styler Airwrap Long Complete est en chute libre chez MediaMarkt !

Des coiffures toujours parfaites avec le Hair Styler Airwrap Long Complete de Dyson

Vous en rêviez ? Dyson l’a fait ! Vous pouvez désormais mettre au placard votre sèche-cheveux, fer à lisser et fer à boucler. Avec le Hair Styler Airwrap Long Complete de Dyson, laissez place à votre créativité et à vos envies capillaires ! Le Hair Styler Airwrap Long Complete de Dyson est un appareil 4 en 1. Avec lui, vous réalisez facilement des brushings de rêve. Les boucles et autres wavys n’auront plus de secret pour vous. Vous pourrez également dire adieu aux cheveux rebelles. Sa brosse lissante vous permet de maîtriser en quelques minutes tous les frisottis. Performant, le Hair Styler Airwrap Long Complete de Dyson est doté du moteur numérique Dyson v9 pour sécher vos cheveux et réaliser les plus belles coiffures rapidement. Ses 3 niveaux de température permettent de s’adapter à tous les types de cheveux.

Le prix du Hair Styler Airwrap Long Complete de Dyson est en baisse chez MediaMarkt

C’est encore Noël avec MediaMarkt ! Le e-commerçant propose le Hair Styler Airwrap Long Complete de Dyson à 555 € au lieu de 579 €. Il est livré avec son coffret de rangement et différentes brosses pour réaliser de multiples coiffures : un rouleau de 30mm pour créer des boucles volumineuses, un rouleau de 40 mm pour réaliser des wavys parfaits, une brosse ronde pour apporter du volume à toutes les chevelures, un embout de lissage pour venir à bout des cheveux les plus rebelles et une brosse de lissage douce, idéale pour sublimer les cheveux fins. Laissez-vous tenter ! Avec MediaMarkt, la livraison est gratuite.