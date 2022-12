Dyson : plus que 5 jours pour économiser 100 € sur l’aspirateur balai V15 Detect 2022

Une maison toujours propre avec l’aspirateur balai V15 Detect 2022 de Dyson

Vous êtes fatigué de faire la chasse à la poussière au quotidien ? Dyson, la référence en matière d’aspirateur balai, a conçu pour vous l’aspirateur balai V15 Detect 2022. Avec lui, passer l’aspirateur quotidiennement devient presque un plaisir. L’aspirateur balai V15 Detect 2022 de Dyson est léger. Avec lui, retirer la poussière du sol au plafond deviendra un jeu d’enfant. L’ aspirateur balai V15 Detect 2022 de Dyson est également très puissant. C’est aussi l’aspirateur balai le plus intelligent de Dyson. Grâce à son système de filtration avancée de 5 couches, il capture la poussière et retient 99,99% des particules microscopiques, jusqu’à 0,03 micron. Sa brosse, efficace aussi bien sur les sols durs que sur les tapis, est équipée d’une lumière intégrée, pour ne rater aucune poussière. Son capteur piézoélectrique évalue, quant à lui, les particules de poussières. Son écran LCD vous permet alors de prendre connaissance de leur quantité et de leur taille. Grâce à la technologie de Dyson, vous ne reverrez plus la poussière de sitôt !

Krëfel fait passer le prix de l’aspirateur balai V15 Detect 2022 sous la barre de 600 €

Avec son autonomie de 60 minutes, l’aspirateur balai V15 Detect 2022 de Dyson va vite devenir votre meilleur allié pour une maison toujours propre. Le e-commerçant Krëfel le propose actuellement au prix canon de 599 € au lieu de 699 €, soit 100 € d’économies. Cette promotion exceptionnelle est valable jusqu’au 31 décembre. Il ne vous reste plus que 5 jours pour en profiter. N’attendez-plus !