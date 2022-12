Nike : remettez-vous en forme après les fêtes en profitant de prix cassés sur plus de 3200 produits

Une année sportive avec Nike

Vous êtes décidés, 2023 sera l’année de la reprise du sport pour vous ? C’est une belle résolution ! Pour vous équiper à petit prix, l’e-shop de Nike est l’idéal ! En ce moment, il propose plus de 3200 articles à prix cassés, sur les collections hommes, femmes et enfants. Les promotions peuvent aller jusqu’à -40% de remise et concernent tous les sports. Vous trouverez forcément votre bonheur pour démarrer votre pratique sportive bien équipé et surtout stylé !

Une avalanche de petits prix sur l’e-shop Nike

Pour reprendre le sport en douceur, et avant de vous inscrire dans un club, rien de tel que de débuter par la marche ou par la course à pied. Pour démarrer ces sports outdoor en plein hiver, il est essentiel de bien s’équiper. La priorité sont les baskets qui doivent avoir un bon amorti. En bas, un legging, pour les hommes comme pour les femmes, est idéal. En haut, équipez-vous de plusieurs couches de vêtements: un t-shirt à manches longues évacuant la transpiration et une veste imperméable. Pour les femmes, ajoutez une brassière pour un maintien optimal. Vous devriez trouver votre bonheur sur l’e-shop de Nike. Il propose par exemple les baskets de running React Escape Run 2 à 59,97 € au lieu de 99,99 € soit 40% de remise. Vous y trouverez aussi le pantalon pour homme Nike Dri-Fit Strike à 38,47 € au lieu de 54,99 € soit 30% de remise, ou encore la veste intermédiaire de running pour femme Nike Air à 32,97 € au lieu de 54,99 € soit 40% de remise. Des prix canons pour une motivation maximale !