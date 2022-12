Bon Plan : l’iPad 9 64 GB Edition 2021 est à moins de 400 € avec MediaMarkt !

iPad 9 : la tablette d’Apple à emporter partout

A mi-chemin entre le smartphone et l’ordinateur portable, l’iPad 9 est un outil très utile au quotidien. Plus grand que le smartphone, il est parfait pour effectuer des recherches, faire du shopping en ligne, regarder un film en streaming ou jouer à des jeux vidéo. Plus petit que l’ordinateur portable et très léger, l’iPad 9 est doté d’un écran rétina de 10,2 pouces. Il est très pratique à glisser dans un sac pour vous accompagner à l’université, au travail ou en voyage. Avec le clavier Smart Keyboard et l’Apple Pencil, il peut très facilement remplacer votre ordinateur portable. L’iPad 9 est très performant grâce à sa puce A13 Bionic. Les jeux vidéo et autres applications de graphismes exigeantes ne lui font pas peur ! L’iPad 9 s’adapte également à tous les environnements, même les plus sombres grâce à la technologie True Tone. Elle ajuste la luminosité de l’écran pour vous offrir un confort de lecture en toutes circonstances. Enfin, avec sa caméra avant ultra grand angle de 12 Mpx et sa caméra arrière de 8 Mpx, vos photos seront toujours réussies ! Elles sont d’une telle qualité que l’iPad 9 peut même remplacer votre scanner.

Un iPad 9 64 GB à moins de 400 € ? C’est possible avec MediaMarkt

Très complémentaire au smartphone et à l’ordinateur portable, l’iPad 9 dispose également d’un autre atout : un prix accessible. MediaMarkt le rend encore plus accessible en proposant actuellement l’iPad 9 64 GB WIFI Edition 2021 à 379 € au lieu de 439 €, soit 60 € de remise immédiate. A ce prix-là, profitez en vite ! En plus, avec MediaMarkt la livraison est gratuite.