Apple : bénéficiez d’une remise de 60 € sur l’iPad Air 2022 avec Coolblue !

L’iPad Air d’Apple : une tablette design et pratique

Vous doutez de l’utilité d’avoir une tablette ? C’est sans connaitre l’iPad Air d’Apple. Tout d’abord, c’est une tablette très puissante grâce à sa puce M1. Avec l’iPad Air, vous pouvez utiliser plusieurs applications en même temps sans aucun problème de fluidité. Même les applications gourmandes comme photoshop ou les jeux vidéo ne lui résistent pas. Avec son écran rétina de 10,9 pouces, il est très agréable de regarder vos séries et films préférés avec une luminosité toujours parfaite. L’iPad Air est doté d’une caméra avant et d’une caméra arrière de 12 Mpx, pour des photos d’une qualité exceptionnelle. Avec lui, vos selfies seront toujours réussis ! Grâce à la fonction cadre centré, vous resterez toujours dans le cadre pendant vos appels vidéos. La caméra suit votre visage pendant vos mouvements. Vous pourrez donc facilement échanger avec vos amis tout en cuisinant ou en vous déplaçant. Côté design, les courbes de l’iPad Air sont élégantes. Il est également mince et léger, très facile à glisser dans un sac pour vous suivre au quotidien.

Où trouver l’iPad Air d’Apple au meilleur prix ?

L’iPad Air 2022 a plus d’un atout. Très pratique, il peut facilement remplacer votre ordinateur portable ou votre tablette graphique si vous l’équipez d’un Apple Pencil, du clavier Smart Keyboard ou du clavier Magic Keyboard. Vous êtes séduit ? Coolblue propose l’iPad Air 2022 64GB WIFI gris sidéral à 729 € au lieu de 789 €, soit 60 € d’économies. Si vous souhaitez opter pour la version reconditionnée, la tablette est venue à l’état neuf au prix de 668€ sur Coolblue. En plus, pour toute commande d’un iPad Air 2022, le e-commerçant vous offre 3 mois d’Apple TV+ d’une valeur de 20,97 €. A ce prix-là, profitez-en vite !