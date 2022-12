Exceptionnel : profitez de plus de 50% de remise sur la machine à café Nespresso Vertuo Next avec Amazon

Profitez d’un bon café au quotidien avec la Nespresso Vertuo Next

Les amateurs de café vont être séduits par la machine à café Nespresso Vertuo Next. Elle allie la qualité du café Nespresso et l’élégance de ses courbes. Elle trouvera très facilement sa place dans votre cuisine, pour vous proposer un café parfait à tout moment de la journée. Très facile d’utilisation, une simple pression suffit à vous fournir un café de qualité au goût exceptionnel. Expresso, double expresso, lungo, mug ou alto, chaque capsule Nespresso est dotée d’un code barre reconnu automatiquement par la machine à café Nespresso Vertuo Next. Elle peut alors vous préparer un café parfait grâce à son système d’extraction unique : la centrifusion. Température et volume de l’eau, temps d’infusion, vitesse de rotation de la capsule et longueur de la tasse, votre café est préparé sur mesure.

Amazon fait chuter le prix de la Nespresso Vertuo Next

Vous êtes séduits par le design et le système d’extraction innovant de la machine à café Nespresso Vertuo Next ? Vous allez aussi être séduit par l’offre d’Amazon. Le géant du e-commerce propose la machine à café Nespresso Vertuo Next à 69 € au lieu de 149,99 € soit 54% de remise ! C’est une offre exceptionnelle à ne pas manquer. En plus de vous délivrer un café de qualité au quotidien, les capsules Nespresso sont conçues en aluminium recyclable à l’infini. Elles sont donc respectueuses de l’environnement, tout en préservant le goût et la qualité du café. Beaucoup d’atouts qui devraient vous faire craquer pour la Nespresso Vertuo Next.