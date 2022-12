Économisez 170 € sur la trottinette électrique Ninebot KickScooter de Segway avec MediaMarkt

Déplacez-vous en toute liberté avec la trottinette électrique Ninebot KickScooter de Segway

En 2023, passez à l’électrique ! En plus de vous éviter les bouchons en ville et la difficulté à trouver une place de stationnement, acheter une trottinette électrique est un acte écologique. Pour vous lancer dans l’aventure, la trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G30 II de Segway est parfaite. Elle allie performance et sécurité. Aucune route ne lui résiste avec son moteur puissant de 350W. Elle peut gravir facilement des pentes d’environ 20%. La trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G30 II de Segway dispose d’une autonomie de 65 km. C’est l’une des plus longues autonomies dans sa catégorie. Si vous en avez besoin, elle se recharge facilement lors de vos déplacements grâce à son chargeur intégré. Côté sécurité, la trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G30 II de Segway a de nombreux atouts. Ses pneus de 10 pouces endent sa conduite très confortable. Ils sont équipés d’une chambre à air simple dotée d’une couche de gel supplémentaire pour réduire les risques de crevaison. Sa propulsion arrière procure de la stabilité lors de l’accélération. C’est parfait pour les débutants. La trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G30 II de Segway est également équipée d’un éclairage avant de 2,5W et de réflecteurs avants, latéraux et arrières pour vous éclairer la route tout en restant bien visible. Enfin, son écran LED est très pratique. Il vous indique votre vitesse, le niveau de la batterie et vous alerte lorsqu’une maintenance est nécessaire. Il vous permet également de sélectionner votre mode de conduite.

MediaMarkt casse le prix de la trottinette électrique Ninebot KickScooter Segway

Vous êtes séduits par la trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G30 II de Segway ? C’est le moment de craquer ! MediaMarkt prend de l’avance sur les soldes en la proposant à 729 € au lieu de 899 € soit 170 € d’économies. La trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G30 II de Segway fait partie des produits stars de MediaMarkt. Si vous devez craquer sur un modèle, c’est celui-là.