Apple : achetez un iPhone 12 64 GB à moins de 650 € avec CoolBlue

L’iPhone 12 : un concentré de performances

Passez à la vitesse 5G avec l’iPhone 12. Il est équipé de la puce A14 Bionic qui booste sa rapidité. Avec l’iPhone 12, vos téléchargements se font en un éclair, sa réactivité est incomparable par rapport à ses prédécesseurs. Il est d’ailleurs parfait pour les amateurs de jeux vidéo. Vous pourrez également visionner vos films et séries préférés en streaming en toute fluidité. Son écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces est le meilleur écran d’iPhone jamais conçu. Il est conçu en Ceramic Shield. Il multiplie par 4 la résistance aux chutes. Vous pourrez emporter votre iPhone 12 partout sans aucune crainte. Côté photo, l’iPhone 12 est doté d’un double appareil photo, grand angle et ultra grand angle. Grâce au mode nuit, vos photos seront toujours réussies, quel que soit le temps et la luminosité. Enfin, l’iPhone 12 ne vous lâchera jamais. Il bat des records d’autonomie, jusqu’à 17 heures en lecture vidéo.

iPhone 12 : un smartphone puissant à moins de 650 €

Le prix public de l’iPhone 12 64 GB est de 809 €. Achetez malin en pensant au reconditionné. Le prix de l’iPhone 12 64 GB noir reconditionné devrait vous séduire. CoolBlue le propose à seulement 629 €. Avec CoolBlue, vous pouvez passer au reconditionné en toute sécurité. L’iPhone 12 64 GB dispose du grade A. Il a été remis à neuf avec des pièces Apple officielles. Faites vite, les stocks sont limités. Si vous commandez avant minuit, vous êtes garantis de recevoir votre iPhone 12 dès demain.