La machine à café Krups Nespresso Vertuo Next est à moitié prix pour une durée limitée sur Amazon !

Machine à café Nespresso Vertuo Next : pour un café de haute qualité !

Que ce soit pour commencer la journée de bonne humeur, faire une pause, discuter avec vos proches… Le café fait partie intégrante de vos journées. Equipez-vous d’une machine à café de qualité pour profiter d’un bon café à tout moment. Nous vous conseillons la Nespresso Vertuo Next Krups, une machine à café adaptée pour 5 tailles de tasses (entre 40 et 414 ml) de l’Espresso au Lungo, en passant par l’Alto. Appréciez tous les arômes de votre café grâce à sa technologie d’extraction du café par centrifusion, pour un café de haute qualité. En effet, la machine lit le code-barre de chaque capsule, l’eau y pénètre rapidement et crée une couche de crème naturelle. Une fois fini, la machine éjecte automatiquement les capsules. Très intelligente, cette machine s’éteint toute seule au bout de 2 minutes d’inutilisation, parfait pour économiser de l’énergie. En plus de faire un geste pour la planète, les capsules en aluminium recyclables et entièrement hermétiques de Nespresso permettent de conserver le café au frais et ainsi conserver toutes ses propriétés. Une fois utilisées, ces capsules sont utilisées pour créer différents objets alors que le marc de café deviendra du biogaz et du compost. De plus, la machine a été conçue avec 54% de plastique recyclé.

Machine à café Krups Vertuo Next à moins de 70€ chez Amazon !

Très élégante, cette machine à café deviendra rapidement un élément de votre décoration à part entière. Profitez d’un bon café à tout moment de la journée avec la machine à café Krups Nespresso Vertuo Next. Dégustez tous les arômes de vos cafés et appréciez cette délicieuse crema conçue grâce à sa technologie Centrifusion. Connectée, cette machine se met automatiquement à jour grâce à votre connexion Wi-Fi. En ce moment, la machine à café Krups Nespresso Vertuo Next vous est proposée au prix exceptionnel de 69€, au lieu de 149,99€ sur Amazon, soit une remise immédiate de -54%. Foncez !