Le prix de l’aspirateur connecté iRobot Roomba 692 dégringole chez Amazon (-35% de réduction) !

Pourquoi craquer pour l’aspirateur connecté iRobot Roomba 692 ?

Le robot aspirateur connecté iRobot Roomba 692 garantit un nettoyage efficace grâce à son système de nettoyage en 3 étapes. En effet, ses 2 brosses traditionnelles multisurfaces capturent la saleté présente sur les tapis et les sols durs alors que la brosse latérale déloge la saleté le long des plinthes et dans les moindres recoins de votre maison. Grâce à la technologie Dirt Detect, le robot aspirateur détecte les zones plus sales et les nettoie plus en profondeur pour un résultat impeccable. Grâce à tous ses capteurs, le iRobot se déplace dans toute votre maison et est capable de contourner les obstacles, comme les escaliers par exemple. Très intelligent, le Roomba 692 mémorise vos habitudes pour vous offrir des programmations personnalisées et vous suggérer un nettoyage supplémentaire pendant la saison des pollens ou si vous avez des animaux de compagnie par exemple. Très facile à utiliser, vous pouvez démarrer l’aspiration sans bouger de votre canapé grâce à la commande vocale (Assistant Google ou Alexa). Continuez à contrôler le nettoyage de votre maison du bout des doigts directement depuis l’application mobile iRobot HOME qui vous permet de créer des routines et des programmes en appuyant simplement sur un bouton. Gardez ainsi une longueur d’avance sur la saleté quotidienne en toute simplicité, et sans efforts.

Où commander l’aspirateur iRobot Roomba 692 au meilleur prix ?

Profitez de plus de 30 années d’expertise et d’innovation de iRobot et offrez-vous un robot aspirateur connecté ultra-performant à prix réduit. En ce moment, l’aspirateur iRobot Roomba 692 vous est proposé au prix exceptionnel de 214,27€ au lieu de 329€, soit une remise immédiate de -35%. Avec 4,5 étoiles sur 5 et plus de 7773 avis, la réputation de ce robot aspirateur n’est plus à prouver. Profitez dès à présent d’un système de nettoyage en 3 étapes, de suggestions personnalisées et d’une compatibilité avec les assistants vocaux pour profiter d’une maison impeccable en toute circonstance, sans avoir à lever le petit doigt !