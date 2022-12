Bon Plan : économisez 50% sur le pack hybride Emma Matelas

Chouchoutez votre sommeil avec Emma Matelas

Emma Matelas est devenue une référence sur le marché de la literie haut de gamme. La marque a d’abord développé une offre de matelas. Très vite, le matelas Emma Original a été élu produit de l’année en Belgique, en France et aux Pays-Bas. La marque a ensuite développé le matelas hybride ainsi que des oreillers, couettes, protège-matelas et lits. Le matelas hybride a été élu meilleur choix par l’UFC Que Choisir en France. Il est idéal pour les personnes ayant le dos sensible avec ses ressorts ensachés. Accompagné de la couette en microfibre, gardant la fraicheur en été et la chaleur en hiver, et de l’oreiller à mémoire de forme diamant, le matelas hybride Emma Matelas est le garant de bonnes nuits de repos et d’un sommeil de qualité.

Offrez-vous un sommeil de qualité à petit prix avec Emma Matelas

Emma Matelas chouchoute votre sommeil avec son offre de la semaine. La marque vous fait bénéficier de 50% de remise sur le pack hybride comprenant un matelas hybride, un oreiller diamant et une couette en microfibre. Le pack hybride 1 personne comprenant un matelas de 80x200cm, un oreiller et une couette 140x200cm est à 582 € au lieu de 1165 €. Le pack hybride 2 personnes comprenant un matelas 160x200cm, deux oreillers diamant et une couette est à 1092 € au lieu de 2184 €. Emma Matelas est tellement certain de la qualité de ses matelas que vous disposez de 100 nuits d’essai pour vous faire un avis. Petit plus, la livraison et les retours sont gratuits. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard !