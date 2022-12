Comment mettre la main sur la console à coup sûr pour 2023 ?

Quelles sont les performances de la PlayStation 5 de Sony ?

C’est la première fois que cela arrive : plus de deux ans après sa sortie, la PlayStation 5 de Sony est toujours aussi difficile à commander. Mais qu’est-ce qui explique un tel trou dans les stocks de PS5 ? La réponse est simple : la crise sanitaire liée à la Covid-19 a chamboulé la fabrication et la livraison des consoles Sony. Bien que tout soit rentré dans l’ordre à présent, Sony peine à rattraper son retard d’autant plus que la demande est nettement supérieure à l’offre. En effet, tous les fans inconditionnels de jeu vidéo du monde entier se l'arrachent pour ses performances inégalées et hors du commun. En plus d’offrir un design fin et épuré, la PlayStation 5 a été pensée pour vous faire vivre des expériences de jeux uniques et totalement immersives. Plongez au cœur de vos parties préférées en profitant du retour haptique, des gâchettes adaptatives et d’un son en 3D. Pour toujours plus de réalismes, Sony équipe ses consoles d’une prise en charge du HDR 10, de la définition maximale de 8K et du framerate maximal de 120 Hz. Ainsi, vous pourrez jouer à vos jeux vidéo préférés sans bug, ni temps de latence.

Où commander la PS5 avant le nouvel an ?

Vous aviez commandé la PlayStation 5 pour Noël mais vous n’avez pas réussi à l’avoir ? C’est peut-être le bon moment pour vous de mettre la main sur votre PS5 en cette fin d’année 2022. En effet, plusieurs e-commerçants ont conservé quelques pièces en stock pour fêter le nouvel an 2023 comme il se doit. Nous vous conseillons donc de régulièrement visiter le site des revendeurs de PS5 en Belgique, à savoir :