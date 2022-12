Samsung : obtenez le Galaxy S22 Ultra à moins de 200 € !

Samsung Galaxy S22 Ultra: un smartphone exception

Dernière génération de smartphone de Samsung, le Galaxy S22 Ultra est considéré comme le plus performant et le plus innovant de la marque. Puissant et pratique, il vous accompagne dans la gestion de votre quotidien. Le Samsung Galaxy S22 Ultra est le premier smartphone Galaxy S à intégrer le S Pen dans son châssis. Ce dernier est très utile pour gérer votre agenda, prendre des notes ou retoucher vos contenus. Le Samsung Galaxy S22 Ultra est d’ailleurs un allié pour les créateurs de contenus. L’objectif SuperClear de sa caméra associé à l’Intelligence Artificielle vous aide à créer des photos et des vidéos d’une qualité exceptionnelle, dignes d’un professionnel. Son écran de 6,8 pouces est doté de la technologie Dynamic Amoled x2. Il vous offre un confort de lecture et des images d’une qualité exceptionnelle, qu’elle que soit la luminosité. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, il dispose d’une longue autonomie.

Proximus fait chuter le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra

Vous souhaitez vous équipez d’une smartphone dernière génération sans exploser votre budget ? Proximus a la solution. Pour toute souscription d’un abonnement, l’opérateur belge vous propose le Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB à partir de 199 €. Il est disponible en noir, rouge, blanc et vert. En plus, jusqu’au 15 janvier, vous pouvez recevoir jusqu’à 200 € de cashback supplémentaire. Pour cela c’est très facile. Une fois le Samsung Galaxy S22 Ultra commandé, munissez-vous de votre facture d’achat et rendez-vous sur le site de Samsung pour enregistrer votre smartphone. Vous recevrez votre cashback en quelques semaines.