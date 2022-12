Le prix de la machine à café à grain Krups chute de façon inattendue sur Coolblue !

Savourez un café de qualité barista avec la machine à café à grain Krups EA 8118

Pratique, simple et efficace sont les mots qui qualifient le mieux la machine à café à grain Krups EA 8118. Avec son design compact, elle trouvera très facilement sa place dans votre cuisine. Elle préparera très rapidement des cafés pour toute la famille avec son grand récipient à grains de 260 grammes, et son réservoir d’eau de 1,7 litres. Meilleure alliée de vos matins pressés, la machine à café à grain Krups EA 8118 est dotée d’un moulin à café Active Speed. Il moud les grains de café 20% plus rapidement que les autres machines à café. La machine à café Krups EA 8118 est très facile à utiliser avec sa commande rotative. Elle vous permet de préparer des cafés sur mesure. Vous pouvez en effet choisir entre 3 niveaux de température et entre 3 niveaux de mouture. La machine à café Krups EA 8118 vous permet même d’enregistrer vos paramètres préférés pour gagner encore plus de temps le matin ! Si vous aimez les cappuccinos et autres latte, vous serez conquis. La machine à café Krups EA 8118 est équipée d’une buse vapeur. Elle vous permet de créer une mousse de lait délicate.

Où trouver la machine à café Krups EA 8118 au meilleur prix ?

Vous aimez l’odeur du café fraichement moulu et rêvez d’un café de qualité chaque matin ? La machine à café à grain Krups EA 8118 est faite pour vous. Coolblue vous permet de faire les soldes avant les soldes en la proposant au prix de 289 € au lieu de 315 €. Faites-vite, les stocks sont limités !