Bon Plan Apple : on vous explique comment obtenir l’iPhone XR à moins de 350 €

iPhone XR : un très bon rapport qualité/prix

Malgré les années, l’iPhone XR d’Apple ne prend pas une ride. A peu de choses près, il possède les mêmes caractéristiques que l’iPhone 11, considéré comme l’un des iPhones les plus performants d’Apple. Il est néanmoins beaucoup moins cher. L’iPhone XR est doté d’un écran liquid rétina HD de 6,1 pouces. Avec son revêtement oléophobe, il est résistant aux traces de doigts. Il est également résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Il est équipé d’un appareil photo arrière de 12 Mpx et d’un capteur avant de 7 Mpx. Ses deux appareils photo disposent du mode portrait, pour réaliser des photos de qualité. Côté puissance, l’iPhone XR est doté d’une puce A12 Bionic. Ce n’est pas la dernière puce d’Apple, elle reste néanmoins très performante. Le gros atout de l’iPhone XR, c’est clairement son excellent rapport qualité/prix.

Où trouver l’iPhone XR au meilleur prix ?

L’iPhone XR est sorti en 2018. Son prix neuf est actuellement de 439 € pour sa version 64 GB. Ce prix est vraiment très raisonnable pour un iPhone de cette qualité. BackMarket propose actuellement l’iPhone XR 64 GB reconditionné à 332,55 €, soit 24% d’économies par rapport au prix du neuf. Cet iPhone XR est en parfait état, cela signifie que le risque de rencontrer des problèmes techniques avec votre nouvel iPhone est proche de 0. En plus, avec BackMarket, vous bénéficiez d’une garantie de 12 mois. A ces conditions, n’hésitez plus à passer au reconditionné !