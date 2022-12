Menu de réveillon pas cher : où faire ses courses à petit prix en last minute en Belgique ?

Après avoir passé d’excellentes fêtes de Noël, vous ne pouvez pas lésiné sur le réveillon du nouvel an. Vous avez fait des folies à Noël et votre budget ne vous permet pas de réitérer l’expérience pour ce week-end de fin d’année ? Pas de panique, nous avons la solution. Pour faire face aux prix qui ne cessent d’augmenter et profiter d’un réveillon bien festif, nous avons trouvé quelques enseignes qui proposent des prix bas sur des centaines de produits pour les fêtes. Découvrez sans plus attendre notre sélection d’enseignes pour faire vos courses à prix réduit en Belgique ! Nouvel An 2023 : les prix de l’alimentaire ne cessent d’augmenter ! Depuis quelques mois maintenant, nous remarquons d’importantes augmentation de prix dans nos supermarchés. Rien qu’en novembre, le prix des denrées alimentaires a bondi de 15% par rapport à l’année dernière en Belgique. Cette flambée des prix ne passe malheureusement pas inaperçue : selon l’étude de Test Achats, la moutarde aurait augmenté de 36%, les spaghettis de 35%, le beurre de 30%, les produits laitiers de 17% et la viande de 12%. Mais qu’est-ce qui explique une telle augmentation ? La réponse se trouve dans l’actualité mondiale : la guerre en Ukraine. En effet, le grenier de l’Europe va mal depuis le début de cette guerre qui impacte considérablement l’agriculture du pays. Cela entraîne inévitablement une augmentation incontrôlable du prix des matières premières comme le blé, la farine, les denrées alimentaires… Mais aussi sur l’énergie comme le gaz, l'électricité…

Quelques enseignes belges où faire ses courses pour le réveillon du nouvel an ! Pour faire face à la flambée des prix et préserver le portefeuille des ménages belges, de nombreuses enseignes multiplient les actions commerciales. Ces actions se sont d’ailleurs décuplé en décembre pour vous aider à préparer les fêtes de fin d’année sans vous ruiner. Voici quelques enseignes à ne pas manquer pour votre menu de réveillon pas cher :

Carrefour : toujours plus de bons plans chez Carrefour Belgique ! Carrefour Belgique va sans doute devenir votre meilleur ami pour préparer votre réveillon du nouvel an. En effet, Carrefour a multiplié les bons plans pour vous permettre de fêter 2023 comme il se doit. D’abord, profitez de prix bas sur plus de 500 produits essentiels du quotidien avec la marque Simpl. Profitez régulièrement d’une multitude de promotions sur tous les rayons du magasin. Carrefour Belgique vous propose aussi une section “Coupons en Points Bonus” que vous présentez en magasin afin de récolter automatiquement des points bonus sur votre compte Carrefour. Retrouvez également le coin “Bonusland Carrefour” pour profiter d’une pluie de bons plans en exclusivité. Enfin, retrouvez de nombreuses offres HyperDeals qui changent régulièrement en fonction des stocks. Pas mal non, pour fêter le réveillon à prix mini ?