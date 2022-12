Le prix du lave-linge frontal Samsung dégringole avec MediaMarkt (économisez 150 € )

Lave-linge frontal Samsung : la machine à laver idéale pour les familles

Vous êtes à la recherche d’une machine à laver performante et de grande capacité ? Le lave-linge frontal Samsung est fait pour vous. Avec son tambour d’une capacité de 11 kilos, il est parfait pour laver le linge de toute la famille ou pour les articles volumineux comme les couettes. Le lave-linge frontal Samsung est doté de la technologie EcoBubble. Elle transforme le détergent en bulles pour le faire pénétrer plus rapidement dans les tissus. Résultat ? Votre linge est mieux lavé, même en programme court. La technologie EcoBubble permet également de réduire votre consommation d’énergie jusqu’à 70%. Le lave-linge frontal Samsung est d’ailleurs peu énergivore, il dispose de la catégorie énergétique A. Le lave-linge frontal de Samsung est également connecté. Grâce à l’application SmartThings, vous pouvez lancer une machine à distance et vous êtes alerté lorsque le cycle est terminé. L’application vous préconise aussi le programme le plus adapté et le moins énergivore en fonction de ce que vous allez laver. Enfin, le lave-linge Samsung est silencieux. Il s’intégrera parfaitement dans votre cuisine ou votre salle de bain sans vous déranger.

MediaMarkt fait chuter le prix du lave-linge frontal Samsung

Le lave-linge frontal Samsung est idéal pour économiser de l’énergie tout en ayant un linge toujours propre. MediaMarkt a pris de l’avance sur les soldes en le proposant à 699 € au lieu de 849 €, soit 150 € d’économies. Bonne nouvelle, vous avez la possibilité de payer votre lave-linge avec des écochèques en payant en magasin. En plus, MediaMarkt reprend votre ancien appareil gratuitement.