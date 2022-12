Économisez 100 € sur l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 5 avec Coolblue

Lenovo IdeaPad 5 : un ordinateur portable très performant

Vous allez être séduit par l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 5. Très puissant avec son processeur AMD Ryzen 7 et sa mémoire vive de 16 Go, l’ordinateur Lenovo IdeaPad 5 est parfait pour réaliser les tâches les plus simple comme gérer ses emails, ou faire du traitement de texte. Il est aussi idéal pour faire du montage vidéo ou encore pour retoucher vos photos et vos vidéos. Gros plus, l’ordinateur Lenovo IdeaPad 5 est doté d’un écran WQXGA de 16 pouces dans un boitier de 15 pouces. Vous profitez alors d’un écran plus spacieux et d’une image deux fois plus nette qu’un écran Full HD. L’écran du Lenovo IdeaPad 5 est équipé d’un filtre anti-lumière bleue intégré. Avec lui, finis la fatigue oculaire et les problèmes de sommeil. Vous travaillerez de jour comme de nuit sans aucune difficulté avec son écran rétro-éclairé. Enfin, avec son boitier en aluminium très résistant, vous n’aurez pas peur de le transporter partout.

Bénéficiez d’une belle remise sur le Lenovo IdeaPad 5 avec Coolblue

Vous souhaitez acheter un ordinateur portable performant à un prix raisonnable ? L’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 5 est fait pour vous. Coolblue prend de l’avant sur les soldes en vous proposant l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 5 à 999 € au lieu de 1099 €, soit 100 € d’économies. Le e-commerçant va encore plus loin en vous offrant 1 an d’antivirus Norton 360 Deluxe pour l’achat de l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 5. Les surprises ne s’arrêtent pas là, Coolblue vous offre également 3 mois d’Apple TV+ d’une valeur de 20,97 €.