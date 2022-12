Apple : économisez près de 500 € sur l’iPhone 12 Pro 256 GB !

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 12 Pro ?

L’iPhone 12 pro est le smartphone idéal si vous souhaitez disposer d’un iPhone récent, sans exploser votre budget. Commercialisé en 2020, l’iPhone 12 Pro est très performant grâce à sa puce A14 Bionic. Très élégant avec ses lignes arrondies, il est doté d’un écran super rétina de 6,1 pouces. Ce dernier est conçu en Ceramic Shield. Cette matière le rend résistant à la poussière, aux éclaboussures et à l’eau. Il est également doté d’un revêtement oléophobe, résistant aux traces de doigts. Vous n’aurez plus peur d’emporter votre iPhone 12 Pro partout ! Avec son triple appareil photo grand angle et ultra grand angle de 12 Mégapixels, vous graverez tous vos souvenirs en prenant des photos et des vidéos d’une qualité exceptionnelle. Enfin, sa batterie au lithium lui confère une grande autonomie : jusqu’à 17 heures en lecture vidéo et jusqu’à 65 heures en lecture audio.

