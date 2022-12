Le prix de la machine à café De'Longhi Nespresso Lattissima Touch dégringole sous la barre des 230 euros avec Coolblue

De'Longhi Nespresso Lattissima Touch : les amateurs de café latte ont trouvé leur machine à café

Faites-vous plaisir avec la machine à café De'Longhi Nespresso Lattissima Touch. Très facile à utiliser, une simple pression suffit pour vous préparer un café parfait. Expresso, cappuccino, latte macchiato, lungo, café latte…, la machine à café De'Longhi Nespresso Lattissima Touch suit toutes vos envies. Son grand réservoir de lait est très pratique. Il permet de préparer jusqu’à 7 cappuccinos d’affilée. Le réservoir de lait n’est pas terminé ? Plus besoin de jeter le lait restant. Le réservoir se retire très facilement de la machine à café pour être stocké au réfrigérateur. Hygiénique, un voyant vous indique lorsqu’il est nécessaire de nettoyer la machine à café De'Longhi Nespresso Lattissima Touch. Il ne vous reste plus qu’à actionner quelques secondes le bouton de nettoyage prévu à cet effet pour nettoyer en un clin d’œil le système de lait. La machine à café De'Longhi Nespresso Lattissima Touch est compacte et design. Elle trouvera très facilement sa place dans votre cuisine.

Coolblue fait chuter le prix de la machine à café De'Longhi Nespresso Lattissima Touch

Vous êtes conquis par la machine à café De'Longhi Nespresso Lattissima Touch ? Nous avons un bon plan pour vous. Coolblue propose une sélection de produits « deuxième chance » dans un état neuf. Ce sont des produits retournés dans leur emballage d’origine qui ne présentent aucun dommage à part un carton déjà ouvert. En ce moment, Coolblue propose la machine à café De'Longhi Nespresso Lattissima Touch deuxième chance à 225 € au lieu de 279,99 €. Cela représente une économie de près de 55 € pour un produit comme neuf. En plus, Coolblue vous offre 2 ans de garantie. Avec Cooblue, vous avez le droit de changer d’avis, les retours sont gratuits pendant 30 jours.