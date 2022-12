Une machine à laver Whirlpool à moins de 400 € ? C’est possible grâce à cette promotion MediaMarkt !

Whirlpool : une référence sur le marché des machines à laver

La marque Whirlpool est une référence sur le marché des machines à laver. Elle a développé la technologie exclusive 6th Sense pour toute sa gamme de lave-linge. Cette technologie adapte le réglage des cycles de manière dynamique en fonction de son chargement. Avec la machine à laver Whirlpool FFSBE 7458 WEF, pas de gaspillage d’énergie. En détectant la quantité de linge dans son tambour de 7 kilos, elle adapte la température et la quantité d’eau nécessaire pour un lavage toujours parfait. La machine à laver Whirlpool FFSBE 7458 WEF est dotée de la fonction Fresh Steam+ Care. Grâce à une action combinée de la vapeur à des mouvements du tambour, l’air circule à travers les fibres pour garder votre linge frais plus longtemps. Il devient aussi plus facile à repasser. La machine à laver Whirlpool FFSBE 7458 WEF dispose également de la fonction départ différé, très utile pour lancer une machine la nuit ou pendant les heures creuses. Silencieuse grâce à son moteur Inverter Motor, vous pourrez installer votre machine à laver Whirlpool FFSBE 7458 WEF dans votre cuisine ou dans votre salle de bain sans être gêné par le bruit, même pendant l’essorage.

MediaMarkt fait chuter le prix de la machine à laver Whirlpool

Avec ses 13 programmes, la machine à laver Whirlpool FFSBE 7458 WEF prend soin de tout votre linge, du coton au synthétique en passant par les vêtements de sport et de bébé. MediaMarkt anticipe déjà les soldes en la proposant au prix canon de 369 € au lieu de 529 €. Cela vous permet de réaliser 160 € d’économies ! En plus, MediaMarkt reprend votre ancienne machine à laver gratuitement.