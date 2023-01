Commencez l’année au chaud avec ce radiateur à intertie Cayenne à prix doux sur Amazon

Radiateur à inertie Cayenne : confort thermique et économies d’énergie

Votre maison est encore équipé de radiateurs électriques type « grille-pain » ? Ces derniers sont très énergivores et diffusent une chaleur qui a tendance à assécher l’environnement. Pour réaliser des économies d’énergie et retrouver une chaleur douce et confortable dans votre intérieur, remplacez-les par des radiateurs à inertie. Ce sont des radiateurs électriques nouvelle génération. Ils fonctionnent en exploitant la capacité d’inertie d’un matériau. Dans le cas du radiateur à inertie Cayenne, il s’agit de la fonte. Le cœur de chauffe en fonte du radiateur à inertie Cayenne apporte une chaleur progressive et durable qui n’assèche pas l’air ambiant. La chaleur diffusée par le radiateur à inertie Cayenne est douce, elle vous procure un confort thermique inégalé par rapport aux radiateurs électriques traditionnels. En plus, la radiateur à inertie Cayenne vous permet de réaliser des économies d’énergie. Même éteint, il continue à diffuser de la chaleur. Avec sa puissance de 1000W, la radiateur à inertie Cayenne 49736 viendra réchauffer votre intérieur. Pratique avec son affichage LCD, il dispose de 7 programmes personnalisables. Enfin, avec son design épuré, il s’intégrera très facilement dans votre intérieur.

