Bon plan : cette trottinette électrique Xiaomi Essential à moins de 400 euros est payable par écochèques !

Goûtez à la liberté avec la trottinette électrique Xiaomi Essential

Dites adieu aux routes encombrées et à la galère de devoir trouver une place de stationnement en passant à la trottinette électrique. Pour vos déplacements en ville, la trottinette électrique Xiaomi Essential est parfaite avec son autonomie de 20 km. Légère, elle ne pèse que 12 kilos. Compacte une fois pliée, elle ne mesure que 49 cm. C’est parfait pour la stocker et la transporter lorsque vous ne roulez pas. La trottinette électrique Xiaomi Essential est très simple d’utilisation. Avec un seul bouton, vous pouvez la démarrer, l’éteindre, changer les modes de vitesses ou encore allumer les phares. Côté sécurité, la trottinette Xiaomi Essential vous offre toutes les garanties. Elle est équipée de pneus anti-éclatement de 8,5 pouces. Terrain plat, gravier, chemin en terre et herbe ne lui font pas peur. La trottinette électrique Xiaomi Essential dispose d’un système de freinage antiblocage E-ABSE à l’avant et d’un grand frein à disque à l’arrière pour vous offrir une distance de freinage réduite et améliorer votre sécurité. La trottinette électrique Xiaomi Essential est également doté de phares avant et arrières, ainsi que de réflecteurs frontaux, latéraux et arrières pour vous offrir la meilleure des visibilités.

» A lire aussi : Comment utiliser ses écochèques?