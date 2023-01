Apple : MediaMarkt fait passer le prix de l’iPad 9 Edition 2021 sous la barre des 400 € !

Ipad 9 Edition 2021 : une tablette polyvalente

Quand on possède un smartphone performant et un ordinateur portable, on peut se demander si investir dans une iPad est utile. La réponse est oui ! Plus grand qu’un smartphone, l’iPad 9 Edition 2021 est plus confortable pour faire du shopping en ligne, retoucher des photos, jouer à des jeux vidéo ou encore pour regarder vos séries et films préférés en streaming. Plus petit et plus léger qu’un ordinateur portable, l’iPad 9 Edition 2021 est très pratique à emporter avec vous lors de vos déplacements. Son écran retina de 10,2 pouces reste suffisamment grand pour travailler confortablement. Si vous y ajoutez le clavier Smart Keyboard et l’Apple Pencil, l’iPad 9 Edition 2021 peut même remplacer votre ordinateur portable. L’iPad 9 Edition 2021 est équipé de la puce A13 Bionic qui le rend très performant. C’est l’idéal si vous êtes amateur de jeux vidéo ou si vous vous servez de l’iPad comme d’une tablette graphique. L’iPad 9 Edition 2021 est également doté de la technologie True Tone qui ajuste la luminosité de l’écran pour vous offrir un confort de lecture et utilisation optimale à tout moment. Grâce à sa caméra avant ultra grand angle de 12 Mpx et à sa caméra arrière de 8 Mpx, vos photos et selfies seront toujours réussis !

MediaMarkt fait chuter le prix de l’iPad 9 Edition 2021

L’iPad 9 Edition 2021 vous séduit ? Son petit prix devrait vous convaincre encore plus ! L’iPad 9 Edition 2021 64 GB est habituellement vendu 439 €. MediaMarkt fait passer son prix sous la barre de 400 € en le proposant à 379 €, soit une économie de 60 €. A ce prix-là, il serait dommage de ne pas profiter de tous les avantages de l’iPad 9 Edition 2021 !