Incroyable : économisez 380 € sur le prix de l’aspirateur robot Roomba i7+ de iRobot avec Amazon !

Libérez-vous du temps avec l’aspirateur robot Roomba i7+ d’iRobot

L’aspirateur robot Roomba i7+ d’iRobot est votre meilleur allié pour garder une maison toujours propre sans rien faire. Grâce à lui, dites adieu à la poussière en un claquement de doigt et profitez de votre temps libre. L’aspirateur robot Roomba i7+ d’iRobot est doté d’un système de nettoyage premium en 3 étapes. Aucune poussière ne résiste à son aspiration puissante, à sa brosse latérale et à ses 2 extracteurs en caoutchouc multi surfaces. Grâce à la cartographie intelligente, l’aspirateur robot Roomba i7+ d’iRobot distingue les différentes pièces de votre maison et nettoie plus intensément les endroits à forts passages comme la cuisine. La technologie Dirt Detect, exclusivité iRobot, cible quant à elle les zones les plus encrassées pour adapter sa force d’aspiration. L’aspirateur robot Roomba i7+ d’iRobot est équipé d’un système d’autovidage Clean Base. Il se vide automatiquement sur sa base pour vous laisser tranquille pendant 60 jours ! Avec lui, votre maison reste saine. Son système anti-allergènes piège 99% des pollens et des allergènes et les dirigent vers la base sans les laisser s’échapper dans l’air.

