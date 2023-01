Exceptionnel : cet e-commerçant casse les prix et vous fait économiser plus de 460 € sur le Samsung Galaxy S22 Ultra

Goûtez à la performance du Samsung Galaxy S22 Ultra

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est considéré comme le smartphone le plus performant et le plus innovant de Samsung. Innovant grâce au S Pen. Le Samsung Galaxy S22 Ultra est d’ailleurs le premier smartphone Galaxy S à intégrer le S Pen dans son châssis. Ce dernier est très pratique pour gérer votre agenda, prendre des notes, ou encore pour retoucher vos photos. Avec le Samsung Galaxy S22 Ultra, vous créez des contenus de qualité. L’objectif SuperClear de sa caméra et l’Intelligence Artificielle vous accompagnent dans la création de vos contenus en effectuant des retouches instantanées sur vos photos et vos vidéos. Résultats ? Vos images sont d’une qualité exceptionnelle. Le Samsung Galaxy S22 Ultra est doté d’un écran de 6,8 pouces. Ce grand écran est très pratique pour regarder des vidéos en streaming ou jouer aux jeux vidéo. Grâce à la technologie Dynamic Amoled x2, l’écran du Samsung Galaxy S22 Ultra adapte sa luminosité pour vous offrir un confort de lecture toujours parfait, de jour comme de nuit. Enfin, grâce à sa batterie de 5000 mAh, le Samsung Galaxy S22 Ultra vous accompagnera jusqu’au bout de la nuit.

Rakuten fait chuter le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra

Vous êtes séduit par le Samsung Galaxy S22 Ultra ? C’est le moment de craquer. Le e-commerçant Rakuten propose actuellement une remise exceptionnelle sur ce smartphone dernière génération. Le Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB est affiché à 795,76 € au lieu de 1259 €, soit 36% de remise. En plus de cette superbe réduction, Rakuten vous offre 10 € supplémentaire avec le code promo AMB10100. A ce prix-là, les stocks risquent de partir vite. Dépêchez-vous avant qu’il ne soit trop tard !