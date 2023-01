Cette année, optez pour un sommeil de qualité avec le matelas hybride Emma à moitié prix !

Prenez soin de votre sommeil avec le matelas hybride d’Emma Matelas

En quelques années, la marque Emma Matelas est devenue une référence sur le marché de la literie haut de gamme. Son premier matelas, le matelas Original, a été élu produit de l’année en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Emma Matelas a très vite conçu une seconde référence de matelas, le matelas hybride. Le matelas hydride est un matelas à ressort ensachés. Idéal pour les personnes ayant des problèmes de dos, il a été récompensé par l’UFC Que Choisir en France et par Consumentenbond aux Pays-Bas. Il a également été élu produit de l’année en Italie, ce qui en fait le matelas à ressort ensachés le plus récompensé en Europe. Avec lui, vos nuits seront douces et votre sommeil réparateur. Il existe en 2 versions : classique et cooling. La technologie Cooling développée par Emma Matelas refroidit naturellement vos nuits. C’est l’option idéale pour les personnes qui ont souvent trop chaud la nuit.

Démarrez bien l’année en profitant d’une remise exceptionnelle sur le matelas hybride d’Emma Matelas

Très régulièrement, la marque Emma Matelas propose des réductions sur sa gamme de matelas, de couettes et d’oreillers. En ce moment, elle propose 50% de remise sur son matelas hybride. Il existe de la taille 80x200 cm à la taille 180x200cm. Le matelas hybride une personne 90x200cm est affiché à 429 € au lieu de 858 €. Le format 2 personnes, 160x200cm est, quant à lui, affiché à 819 € au lieu de 1638 €. Dépêchez-vous d’en profiter, le matelas hydride est le matelas le plus vendu par Emma Matelas.