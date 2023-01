Soldes d’hiver : Coolblue casse les prix et propose 100€ de remise immédiate sur l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute !

Pourquoi craquer pour l’aspirateur balai Dyson Detect Slim Absolute ?

L’aspirateur balai sans fil V12 Detect Slim Absolute fait partie des dernières inventions Dyson. Il vous permet d’aspirer tous types de sols, même les plus fragiles sans les griffer. Profitez de la brosse parquet à poils doux pour aspirer vos sols fragiles sans craindre de les endommager. Grâce à sa technologie auto-démêlante, le Dyson V12 vient à bout des poils d’animaux sur vos meubles en un tour de main. En effet, sa forme renouvelée permet aux poils et aux saletés d’être rapidement aspirés, sans risquer de se coincer dans l’aspirateur. De plus, le faisceau lumineux du V12 rend les poussières microscopiques visibles pour un nettoyage impeccable. Son capteur piézoélectrique mesure et compte en permanence les particules de poussière pour ajuster automatiquement la puissance d’aspiration. Il vous informe également du type de poussière et de saleté aspiré. Grâce à son système de filtration entièrement étanche, l’aspirateur balai Dyson capture 99,99% des particules microscopiques et des allergènes aussi petits que 0,3 micron, et souffle un air plus pur. Profitez d’une autonomie d’aspiration moyenne de 60 minutes. Grâce à son poids plume de 2,4 kilogrammes, vous pourrez manier le V12 Detect Slim Absolute en toute simplicité. Gardez un œil sur les performances de votre aspirateur grâce à son écran LCD. Simple à utiliser, vous pouvez régler la puissance d’aspiration en cliquant sur un bouton.

Où acheter l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute au meilleur prix ?

Parce que passer l’aspirateur n’est pas toujours une partie de plaisir, Dyson a créé un aspirateur balai sans fil ultra-performant pour aspirer votre intérieur en profondeur, en toute simplicité. Profitez d’une autonomie de 60 minutes pour aspirer votre intérieur, du rez-de-chaussée au grenier, sans interruption. En ce premier jour de soldes d’hiver en Belgique, Coolblue vous propose d’acheter l’aspirateur balai sans fil Dyson V12 Detect Slim Absolute à 549€ au lieu de 649 euros, soit -100€ de remise immédiate. Commandez-le avant 23h59 et recevez-le gratuitement à domicile dès le lendemain. La boîte comprend l’aspirateur sans fil, un embout avec technologie auto-démêlante, une brosse parquet avec faisceau lumineux, un suceur plat, un accessoire 2-en-1, une brosse auto-démêlante en forme de vis, une prince d’accessoire pour tuyau d’aspirateur, une station de charge murale et un chargeur.