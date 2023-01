Soldes d’hiver : on a trouvé le robot de cuisine Kenwood Prospero+ à moins de 240€ chez MediaMarkt !

Quelles sont les caractéristiques du robot de cuisine Kenwood Prospero+ ?

Parfait pour vous accompagner au quotidien, le Propero+ de Kenwood est un robot de cuisine ultra-compact avec une grande polyvalence. En effet, profitez de ses 11 accessoires (blender, presse-agrumes…) pour réaliser toutes vos recettes préférées en un rien de temps. Grâce à son puissant moteur de 1000W, vous pourrez l’utiliser pour cuisiner, mélanger, pétrir… sans aucun problème. De plus, le Kenwood est équipé d’une vitesse augmentée. Autrement dit, vous pourrez battre vos aliments jusqu’à 30% plus vite grâce à une technologie améliorée. Idéal pour les familles nombreuses, son bol mélangeur de 4,3 litres est assez grand pour pouvoir préparer plus de 36 cupcakes par fournée. Avec son design sobre en inox, votre robot de cuisine se fondra parfaitement dans votre intérieur et deviendra même un élément de décoration à part entière.

Où commander le Kenwood Prospero+ à prix réduit en Belgique ?

Idéal pour préparer vos jus d’orange maison, vos smoothies et soupes onctueuses, hacher vos aliments, pétrir vos pains et gâteaux, le robot de cuisine Propero+ de Kenwood a été pensé pour vous simplifier la vie. Redécouvrez le plaisir de cuisiner et offrez à vos proches de délicieux repas fait maison pour le plus grand plaisir des petits et des grands. A l’occasion des soldes d’hiver, MediaMarkt vous propose ce superbe robot de cuisine Kenwood Prospero+ polyvalent pour seulement 239€ au lieu de 299,99€, soit une remise immédiate de -60,99€. Commandez-le avant 22h et recevez-le gratuitement chez vous dès le lendemain. Vous pouvez également le retirer dans l’un des 24 magasins MediaMarkt en Belgique. Foncez !