Pour le premier jour des soldes d’hiver, MediaMarkt fait un carton avec cette Apple Watch SE en promotion

Apple Watch Series SE : un coach santé à votre poignet

Début janvier, les bonnes résolutions coulent à flot, notamment celle de se remettre en forme. L’Apple Watch Series SE est la meilleure alliée pour vous aider à relever le défi. Cette montre connectée vous aide à prendre soin de votre santé et à mener une vie plus saine. Comment ? En suivant votre fréquence cardiaque au quotidien. Si besoin, elle vous alerte et vous invite à prendre rendez-vous chez le médecin. L’Apple Watch Series SE mesure vos mouvements journaliers. Cela vous permet de vous fixer des objectifs et de vous motiver à bouger plus. Vous vous êtes mis au sport ? L’Apple Watch Series SE va mesurer vos performances : distance, rythme, nombre de tous, cadence, calories brûlées, fréquence cardiaque. Cela vous permet de vous motiver à aller toujours plus loin ! L’Apple Watch Series SE propose également de nombreux exercices dans des sports aussi variés que la natation, la marche, le yoga, le cyclisme ou encore le running. Pour vous aider à vous relaxer, l’Apps Respirer vous aide à gérer votre stress et à atteindre la pleine conscience. Enfin, grâce à l’Apps Sommeil, vous pouvez suivre l’évolution de votre sommeil et créer des routines qui visent à l’améliorer.

Prenez soin de vous à petit prix avec l’Apple Watch Series SE

L’Apple Watch Series SE est un véritable atout pour prendre soin de votre santé. Elle est également très pratique au quotidien pour appeler, répondre à un sms ou encore écouter de la musique. Son design n’est pas en reste. Avec son grand écran Retina, vous aurez accès facilement à toutes vos données de santé. Elle vous accompagnera partout avec son boîtier aluminium résistant à l’eau. Essayez là et vous ne la quitterez plus ! Pour l’obtenir à petit prix, foncez chez MediaMarkt. Le e-commerçant propose l’Apple Watch Series SE à 255 € au lieu de 319,99 €, soit une économie de 64,99 €. A ce prix-là n’hésitez plus.