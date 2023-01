Soldes Apple : le prix du casque AirPods Max dégringole sur Amazon ! (Attention, stocks limités)

Casque audio AirPods Max, pour une expérience d’écoute !

Conçu pour vous faire plaisir au cœur de ce que vous écoutez, le casque AirPods Max d’Apple révolutionne le marché. Profitez d’un son pur dénué de tout parasite grâce à la technologie de réduction active du bruit qui bloque les bruits ambiants et vous immerge pleinement dans votre musique. Découvrez une expérience d’écoute inégalée en profitant d’un son avec une distorsion minimale sur l’ensemble du spectre audible. Vous souhaitez continuer à entendre les bruits qui vous entourent et interagir avec le monde ? Activez simplement le mode Transparence. Les AirPods Max sont également équipés d’un transducteur dynamique conçu par Apple offrant un son haute-fidélité. Ce n’est pas tout, le casque audio AirPods Max compte également un audio spatial avec suivi dynamique de la tête pour un son enveloppant, comme au cinéma. Grâce aux logiciels et à la puce H1 d’Apple, profitez d’une expérience d’écoute qui va vous laisser sans voix. En effet, le traitement audio informatique combine un design acoustique exclusif et une nouvelle vision du son. Ultra-confortable, ce casque a été conçu avec des coussinets jusqu’au sommet de l’arceau pour épouser votre tête et vous offrir la meilleure isolation acoustique. De plus, le bandeau au sommet est constitué de tissu en mesh respirant qui répartit le poids et réduit la pression sur votre crâne. Côté autonomie, le AirPods Max vous offre jusqu’à 20 heures d’autonomie pour une charge complète, parfait pour vous accompagner toute la journée.

Pourquoi choisir le casque Apple AirPods Max ?

Le casque audio AirPods Max Apple vous fait de l'œil depuis un petit moment mais vous n’osez pas franchir le cap à cause de son prix élevé ? Profitez des soldes d’hiver pour vous l’offrir à prix mini. En ce moment, le casque Apple AirPods Max Gris Sidéral vous est proposé pour seulement 499€ au lieu de 629€ chez Amazon, soit une remise immédiate de -21%. Économisez près de 130€ sur ce casque AirPods Max à réduction active du bruit et profitez pleinement de votre musique sans être dérangé par le monde qui vous entoure.