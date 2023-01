Économisez 200 € sur la machine à laver Samsung Addwash grâce aux soldes d’hiver avec Krëfel

Machine à laver Samsung AddWash : performance et économies

Avec la machine à laver Samsung AddWash, votre linge sera toujours impeccable à moindre coût. Grâce à son grand tambour de 9 kilos, vous pourrez facilement diminuer votre nombre de lessive hebdomadaire. La machine à laver Samsung Addwash est dotée de la technologie EcoBubble. Elle fait mousser le détergent pour que les bulles pénètrent en profondeur dans votre linge et décollent les tâches facilement et rapidement. Résultat : les cycles de lavage sont plus courts, votre linge toujours impeccable et vous économisez de l’énergie. Très pratique, le système AddWas h vous permet d’ajouter du linge dans la machine en cours de cycle. Hygiénique, la machine à laver Samsung Addwash dispose d’un programme Hygiène Steam. Sa vapeur permet d’effectuer un lavage de votre linge en profondeur en élimant 99,99% des bactéries et des allergènes. La machine à laver Samsung Addwash est aussi connectée. L’application SmartThings vous aide à sélectionner le programme le plus adapté à votre linge. En fonction de vos habitudes, l’application vous propose un planning de lavage et vous alerte lorsqu’un cycle est terminé. La machine à laver Samsung Addwash est vraiment parfaite pour les familles.

Krëfel faut chuter le prix de la machine à laver Samsung Addwash

Votre machine à laver commence à montrer des signes de faiblesse et n’est plus très performante ? Il est temps de la changer pour passer à la machine à laver Samsung Addwash. Très économe et performante, avec elle votre linge sera toujours impeccable. Bon plan, Krëfel la propose jusqu’au 31 janvier à 599 € au lieu de 799 €, soit 200 € d’économies. En plus, Krëfel vous offre la livraison et reprend gratuitement votre ancien appareil.