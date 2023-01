Soldes Nespresso: bénéficiez de 34% de remise sur la machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus avec Krëfel

Magimix Nespresso Vertuo Plus: un café exceptionnel à chaque tasse

Que vous soyez amateur de café ou non, vous allez être conquis par la machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus. Très facile d’utilisation, un seul bouton suffit pour vous délivrer un café d’une qualité exceptionnelle. Expresso, double expresso, lungo, mug ou alto, la machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus s’adapte à toutes vos envies. Grâce à son système d’extraction unique, la centrifusion, chaque capsule Nespresso délivre des arômes de café intenses et une crema généreuse et onctueuse. Chaque capsule est reconnue automatiquement par la machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus grâce à un code-barre. Cela lui permet de régler automatiquement la température, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation de la capsule et la longueur de la tasse. Votre café sera exceptionnel en toutes circonstances.

