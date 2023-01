Samsung Galaxy S22 : commencez l’année avec un nouveau smartphone à moins de 700 euros pour les soldes d’hiver sur MediaMarkt !

Pourquoi craquer pour le Samsung Galaxy S22 - 128 Gb ?

Le Samsung Galaxy S22 fait partie des derniers modèles développés par Samsung. Ce smartphone embarque une puce Exynos 2200, un processeur Octa Core et une mémoire RAM de 8 Go. Ainsi, vous pourrez profiter d’une expérience de navigation fluide et dynamique, quelle que soit votre activité. Grâce à sa capacité de stockage de 128 Go, vous pourrez télécharger toutes les applications et jeux que vous souhaitez, sans risquer de manquer de place. Profitez également de son écran Dynamic Amoled 2X de 6,1 pouces et d’une résolution de 2340 x 1080 pixels pour apprécier chaque détail de vos contenus. Côté photo, le S22 possède un triple objectif avec un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Pour vos selfies et vos appels vidéos, vous pourrez profiter de la caméra avant de 10 mégapixels. Niveau batterie, le Galaxy S22 embarque une batterie de 3700 mAh, parfait pour une autonomie longue durée.

Solde 2023 : le Samsung Galaxy S22 à moins de 700€ chez MediaMarkt !

Le Samsung Galaxy S22 vous fait de l'œil depuis un moment mais son prix élevé vous repousse ? C’est le moment de se faire plaisir avec les offres promotionnelles MediaMarkt. A l’occasion des soldes d’hiver, le Samsung Galaxy S22 - 128 Gb Phantom Black passe de 798€ à seulement 699€, soit une économie de -99€. Grâce à la Patrouille des Prix qui valide ce bon plan, vous êtes assuré de profiter des meilleures promotions. Commandez vite votre smartphone Samsung avant 22h et recevez-le gratuitement à domicile dès le lendemain ou allez le récupérer dans l’un des 24 magasins MediaMarkt de Belgique.