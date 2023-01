Pour une durée limitée, profitez de l’aspirateur balai V11 Total Clean à prix sacrifié chez cet e-commerçant ! (170€ d’économies)

Gagnez du temps avec l’aspirateur balai Dyson V11 Total Clean

Avec l’aspirateur balai Dyson V11 Total Clean, vous allez prendre du plaisir à passer l’aspirateur et vous libérer du temps ! Très léger, l’aspirateur balai Dyson V11 Total Clean vous permet d’aspirer toute votre maison, du sol au plafond, en toute simplicité et très rapidement. En mode économie, il peut avoir jusqu’à 60 minutes d’autonomie. L’aspirateur balai Dyson V11 Total Clean est doté de la technologie DLS. Elle surveille la résistance de sa brosse 360 fois par seconde pour ajuster intelligemment sa puissance d’aspiration. Résultat, l’aspirateur balai Dyson V11 Total Clean est aussi efficace sur les sols durs que sur les tapis. Pendant l’aspiration, son écran LCD affiche en temps réel l’autonomie disponible, le mode de puissance choisi ainsi que les rappels d’entretien du filtre et les rapports d’obstruction. Très pratique pour conserver la performance de votre aspirateur pendant longtemps. Hygiénique, son réservoir à poussière de 760 ml est très facile à vider d’une seule main.

→ A lire aussi : Quel aspirateur balai choisir pour faire briller son intérieur?