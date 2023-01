Bon plan : on a trouvé la machine à café Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution à son meilleur prix sur MediaMarkt !

Dégustez des lattes d’exception avec la Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution

La machine à café Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution est la machine idéale pour les amateurs de cafés lactés. Avec elle, à vous les espressos macchiatos, les cappuccinos, ou encore les lattes macchiatos. Très facile à utiliser, un seul bouton suffit à préparer des spécialités lactées parfaites. Avec la machine à café Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution, pas de gâchis grâce à son réservoir automatisé. Au moment de vous faire un café, vous remplissez le réservoir de la quantité de lait indiqué et le tour est joué. L’émulsion de lait se fait automatiquement grâce au système Rapid Cappucino, sans en laisser une goutte. Avec son couvercle automatisé, il est très simple de remplir le réservoir entre deux préparations. Pour ne rien gâcher, avec son design élégant, sa couleur blanche et ses finitions brillantes et mates, elle trouvera très facilement sa place dans votre cuisine.

Où trouver la Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution au meilleur prix ?

Fabriquée en Italie, la machine à café Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution est conçue à partir de 30% de plastique recyclé. De même, les capsules Nespresso sont fabriquées en aluminium recyclé. Elle est vendue sur le site de Nespresso à 249 €. Le e-commerçant MediaMarkt la propose en ce moment au prix canon de 209,99 €, soit presque 40 € d’économies. A ce prix-là, n’hésitez plus à vous offrir de délicieux lattes tous les jours, confortablement installé dans votre salon.