Soldes : profitez de 100€ de remise immédiate sur le robot de cuisine KitchenAid en ce moment chez Krëfel !

Pourquoi craquer pour le robot pâtissier multifonction KitchenAid ?

Bien plus qu’un simple robot de cuisine, le KitchenAid est un robot pâtissier multifonction à tête inclinable au design arrondi emblématique, intemporel et élégant. Grâce à tous ses accessoires en option, le KitchenAid saura vous accompagner dans toutes vos préparations au quotidien. Parfait pour de petites et de grandes quantités, son bol en acier inoxydable de 4,8 litres vous permettra de mixer jusqu’à 1 kg de farine et 12 blancs d’oeufs. Optez pour le fouet à fils pour obtenir des préparations toujours plus aériennes et le batteur plat pour les préparations plus épaisses comme les gâteaux par exemple. Et pour le pétrissage de vos pâtes à pain ou à pizza, optez pour le crochet pétrisseur. Doté d’une fonction de mélange à mouvement planétaire, le KitchenAid garantit un mélange rapide et homogène en toute circonstance pour des recettes toujours réussies. Ce robot vous permet également de trancher vos aliments grâce à ses 3 cylindres interchangeables et faciles à nettoyer. Conçu tout en métal coulé, ce robot pâtissier garantie 5 ans est robuste, stable et résistant.

Soldes Krëfel : 100€ de remise immédiate sur le robot de cuisine KitchenAid !

Polyvalent et facile à utiliser, le KitchenAid va rapidement devenir votre partenaire cuisine au quotidien. Que ce soit pour cuisiner ou faire de la pâtisserie maison, ce robot de cuisine vous facilitera la tâche. Vous êtes en panne d’imagination ? Rendez-vous sur la plateforme digitale de KitchenAid pour découvrir de délicieuses recettes à réaliser à la maison. Profitez des soldes actuelles pour commander votre robot de cuisine KitchenAid + son coupe légumes pour seulement 449,95€ au lieu de 549,95€ chez Krëfel. En plus de ces 100€ de remise immédiate, vous bénéficiez de la livraison gratuite à domicile et de 2 ans de garantie inclus.